Харьковские чернобыльцы обратились в Страсбургкий суд

Члены харьковских чернобыльских организаций в Европейском суде по правам человека в Страсбурге будут добиваться выполнения решений украинских судов о назначении пенсий и социальных доплат.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил активист общественной организации «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» Валерий БЕЛЯКОВ.

Он отметил, что, начиная с осени 2011 года, чернобыльцам выплачиваются пенсии в меньшем размере, чем были назначены решениями судов.

«Исчерпав все возможные средства защиты в Украине, в местном судопроизводстве, мы должны констатировать, что решение судов не выполняется о признании действий Пенсионного фонда противоправными и пересчете пенсий. Сейчас будем готовить представление в Страсбург», - сказал он.

По словам В.БЕЛЯКОВА, харьковские чернобыльцы каждый индивидуально будет подавать жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. «Это будет жалоба против государства Украина. Мы будем требовать выполнения решений судов, которые вступили в законную силу», - отметил чернобылец.

По мнению В.БЕЛЯКОВА, только харьковские ликвидаторы подадут, по меньшей мере, 1 тысячу жалоб. Оформлять жалобы помогают юристы Харьковской правозащитной группы и Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Вместе с тем он отметил, что бессрочная акция харьковских чернобыльцев, начатая на позапрошлой неделе, приостанавливается. «Мы, стоя здесь, теряем время. Есть срок обращения в суд европейский. Нужно готовить иски в суд», - подчеркнул В.БЕЛЯКОВ.

«Я думаю, массовые жалобы будут в начале марта. Процедура такая, что нужно использовать все возможные методы в Украине», - отметил он.

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