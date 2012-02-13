Задолженность предприятий перед Пенсионным фондом составила 653,5 млн. грн.

Задолженность предприятий перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ) на 1 января 2012 года составила 653,5 млн. грн. Как сообщается на официальном сайте фонда, долги перед ПФУ на 1 января т.г. имели 135 экономически активных предприятий. Так, среди самых крупных должников - "Шосткинский казенный завод "Звезда" (сумма долга — 72,1 млн. грн.), Харьковское коммунальное предприятие "Горэлектротранс" (61 млн. грн.) и отдельное подразделение "Шахта "Южнодонбасская имени Н.С.Сургая" госпредприятия "Донецкая угольная энергетическая компания" (42,4 млн. грн.). ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Последние решения КС легализируют антисоциальную политику власти - Вязивский

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter