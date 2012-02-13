Поступления в бюджет ПФУ в январе выросли на 10,8%

По оперативным данным, в январе 2012 года в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) со всех источников финансирования поступило 15,466 млрд. грн., что на 10,8%, или на 1,505 млрд. грн., больше по сравнению с январем 2011 года.

Как сообщается на официальном сайте ПФУ, сумма собственных поступлений по итогам января т.г. составила 10,749 млрд. грн., что на 17,1%, или на 1,568 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Плановые поступления перевыполнены на 4,8%.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе составили 17,685 млрд. грн.

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