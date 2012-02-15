Азаров раскритиковал работу ведомства Тигипко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ раскритиковал работу социальных служб и Министерства социальной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, критику Н.АЗАРОВ высказал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что недавно в ходе общения с пользователями Facebook получил сообщение от молодой мамы из Черновицкой области с просьбой помочь в обеспечении дровами. По словам Н.АЗАРОВА, такая просьба затронула его до глубины души.

«Получил я на странице Facebook обращение от молодой мамы из Черновицкой области. Знаете, что она просила у премьер-министра? Дров, чтобы обогреть старый дом, в котором родители спасают больного ребенка. Мороз, метели, и никому до людей нет дела», - сказал Н.АЗАРОВ. Он сообщил, что семья даже не обращалась в органы местной власти за помощью, потому что не надеялась ее получить.

«В селе общее мнение: обращайся не обращайся – помощи не дождешься», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что после звонка из Киева местные власти оказали необходимую помощь данной семье.

«Конечно, после звонка из Киева и областная, и районная администрация бросились на помощь, и дрова привезли, и врача для ребенка, и взяли на учет, как социально незащищенную семою. Но это же абсурд. В 21 веке в центре Европы так решать проблемы. Интернет позволил из горного села достучаться прямо до правительства, а к местной власти люди даже не стучат. Я просто шокирован. Очевидно, у нас назрел очень требовательный разговор о том, как государство заботится о своих гражданах, особенно социально незащищенных. Они тоже имеют право на достойную жизнь и уважение…», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер заявил, что «мы должны тщательно и критически проанализировать, как работает наша система социальной защиты». «НАДРАГА (Василий НАДРАГА – первый заместитель министра социальной политики), к тебе обращаюсь – как работает наша система социальной защиты? Молчишь…», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что одно из следующих заседаний правительства будет посвящено анализу ситуации в социальной сфере.