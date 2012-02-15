Госслужба занятости в январе трудоустроила 36,4 тыс. безработных

Государственная служба занятости в январе 2012 года трудоустроила 36,4 тыс. безработных.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте службы.

На учете в службе занятости в январе находилось 616,6 тыс. человек, статус безработного имели 565 тыс. человек, из которых 447,8 тыс. получали пособие по безработице.

Также в течение января 36,2 тыс. безработных прошли профессиональное обучение. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 13,1 тыс. человек.

По состоянию на 1 февраля т.г. на учете в центрах занятости находилось 543,8 тыс. незанятых граждан, в том числе: 290 тыс. - женщины, 253,8 тыс. - мужчины; 225 тыс. — молодежь, 34 тыс. - уволенные работники, 100 тыс. - лица, не способные на равных конкурировать на рынке труда.

Из общего числа безработных, находящихся на учете в центрах занятости на начало февраля, 269,8 тыс. составляют лица, занимавшие рабочие вакансии, 176,6 тыс. были служащими, 97,4 тыс. - лица без профессии.

На 1 февраля количество вакансий в базе данных Госслужбы занятости составляло 63,9 тыс., в том числе для рабочих — 29,4 тыс., 25,5 тыс. - для служащих и 9 тыс. - для лиц, не имеющих специальной подготовки.

Среди самых популярных на сегодня профессий — профессии высококвалифицированных рабочих — слесарей, токарей, фрезеровщиков, электрогазосварщиков, маляров, штукатуров и т. д. Остается значительный спрос на водителей, поваров, продавцов, менеджеров по продажам, дворников и кладовщиков, топ-менеджеров, а также экономистов, врачей, бухгалтеров, инженеров, IT-специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бюджет-2012: власть продолжает игру в «социалку»