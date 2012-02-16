Кабмин установил квоту иммиграции на 2012 год - 8,2 тыс. человек

Правительство Украины установило квоты иммиграции на 2012 год на уровне 8,2 тыс. человек.

Об этом сообщается сайте Кабинета министров со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел. Согласно распоряжению правительства «Об установлении квоты иммиграции на 2012 год», принятому на заседании правительства в среду, 15 февраля, разрешение на иммиграцию будет предоставляться иностранцам и лицам без гражданства, среди которых деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины, высококвалифицированные специалисты и рабочие, в чьих знаниях и навыках ощущается острая потребность для экономики государства, лица, чьи родственники являются гражданами Украины и т.п.