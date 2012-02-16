Кабмин одобрил концепцию госпрограммы противодействия торговле людьми
Кабинет министров Украины своим распоряжении от 15 февраля одобрил Концепцию Государственной социальной программы противодействия торговле людьми на период до 2015 года включительно.
Как сообщается на сайте правительства, концепция предусматривает, в частности, оказание лицам, пострадавшим от торговли людьми, помощи по реабилитации и соответствующих социальных услуг.
Кроме того, концепция предусматривает координацию государственных и правоохранительных органов по предупреждению преступлений по торговле людьми и повышению эффективности информационно-разъяснительной работы, а также ведение постоянного мониторинга таких преступлений и анализ их причин.
В 2010 году, по данным органов внутренних дел, от торговли людьми пострадали 277 человек, в том числе 41 ребенок. За 8 месяцев 2011 года в Украину было возвращено 211 потерпевших, в том числе 14 детей.