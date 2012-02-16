Власть Киева начала подготовку к выборам социальными прожектами - «БЮТ-Батьківщина»

Власть Киева усилено начала предвыборную гонку, и подтверждением тому являются изменения к бюджету Киева на 2012 год, которые сегодня поданы на утверждение депутатов, заявляет председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

«Чтобы понравиться киевлянам, на реализацию целевых программ социальной защиты бюджет увеличивается на 400 млн. грн. Фракция «БЮТ-Батьківщина» понимает, что выделение этих денег именно сейчас является лишь предвыборным пиаром, но мы рады, что власть, наконец, услышала наши призывы и частично, хоть на 20%, их реализовывает», - сказала Т.МЕЛИХОВА, сообщает сайт Головне.com.

Вместе с тем, «БЮТ-Батьківщина» считает, что этих денег мало, и у КГГА есть все возможности увеличить бюджет на социальные потребности - на 1 млрд. 800 грн., и существенно уменьшить расходы на содержание аппарата, структурных подразделений Киевской горгосадминистрации и районных госадминистраций столицы.

«Исполнительный орган Киевсовета при утверждении бюджета на 2012 год продемонстрировал, что он не прилагает всех усилий, чтобы максимально его пополнить. А председатель КГГА Александр ПОПОВ не воспользовался обещаниями Президента Виктора ЯНУКОВИЧА - не делать изъятий из бюджета города, не обсудил с центральной властью вопрос оставить все 100% доходов на прибыли от деятельности киевлян в столице, а это 7 млрд. грн, которые должны были быть направлены на повышение уровня жизни, полноценную социальную защиту уязвимых, малообеспеченных слоев населения, на обеспечение надлежащей медицинской помощи и образования. Сегодняшние заработные платы учителей, врачей являются унизительными», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Депутаты фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете предлагали и предлагают существенно увеличить доходную часть бюджета по статье «плата за землю» почти на 2 млрд. 270 млн. грн. за счет упрощения процедуры оформления и возобновления договоров аренды земельных участков, говорится в сообщении.