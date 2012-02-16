Число зарегистрированных безработных в Украине выросло до 520,9 тыс.

В Украине число зарегистрированных безработных в январе выросло на 7,9%, или на 38,1 тыс. человек, и на 1 февраля составило 520,9 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 февраля 2012 года составил 1,9% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года – 1,8%).

Количество безработных, которые на 1 февраля т.г. получали пособие по безработице, составило 398,4 тыс. человек, что на 9%, или на 33,1 тыс. человек, больше по сравнению с данными на 1 января.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 февраля 2012 г. составила 917 грн., что на 38 грн. больше, чем на 1 января.

Кроме того, по данным Госстата, в январе т.г. на 10 рабочих мест претендовало 85 безработных.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 февраля 2012 года составляла 63,9 тыс. человек.