Под Евро-2012 создана база данных проблемных болельщиков

Для обеспечения порядка во время проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года Министерство внутренних дел Украины создало базу данных проблемных болельщиков, в которую внесены 1250 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Виктор РАТУШНЯК.

«База существует, сейчас в нее занесены 1250 человек, которые имели проблемы с законом и нарушали общественный порядок во время проведения спортивно-массовых мероприятий», - сказал В.РАТУШНЯК.

По его словам, Украина и Польша будут осуществлять обмен информацией относительно такой базы. «Украинская база проблемных болельщиков будет вливаться в польскую базу и, соответственно, польская - в нашу», - сообщил В.РАТУШНЯК.

Кроме того, по его словам, информацию о проблемных болельщиках будут предоставлять страны, которые будут принимать участие в чемпионате и болельщики которых приедут на чемпионат.

В свою очередь, польский национальный координатор по вопросам безопасности правопорядка агентства PL 2012 Тадеуш ЖИГМОНТ отметил, что за продажу билетов отвечает организатор.

Он выразил надежду, что организатор за 30 дней до чемпионата предоставит полиции информацию, кто именно из болельщиков приобрел билеты. «Это даст возможность полиции на основании созданной базы проблемных болельщиков составить списки относительно запрещения таким людям входить на стадион», - сказал он.

Т.ЖИГМОНТ уточнил, что эта информация будет передана организатору еще до того, как проблемным болельщикам будут проданы билеты.

«Сейчас каждый получит ваучер – подтверждение, что он купил билет, а сам билет будет продан лишь после того, как болельщик пройдет проверку по базе данных», - добавил он.

«Если человек нарушал общественный порядок, на него составлялся административный протокол. Соответственно, он есть в базе данных и является проблемным болельщиком», - добавил В.РАТУШНЯК.