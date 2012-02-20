Более миллиона испанцев вышли протестовать против трудовой реформы

Более одного миллиона испанцев вышли в воскресенье на улицы в знак протеста против принятой на прошлой неделе правительством трудовой реформы, передает РИА Новости.

По данным профсоюзов, в Мадриде на центральной площади Пуэрта дель Соль и прилегающих улицах собралось не менее полумиллиона человек, в Барселоне в массовых акциях протеста принимают участие 450 тысяч манифестантов, в Валенсии 80 тысяч.

Организаторы манифестации утверждают, что это самая крупная акция протеста, которая проходит в Испании с начала 1988 года.

Оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и профсоюзы считают, одобренная испанским правительством трудовая реформа ущемляет права трудящихся.

Вместе с тем, председатель правительства Испании Мариано РАХОЙ на завершившемся в воскресенье съезде правящей Народной партии заявил, что «трудовая реформа справедлива и необходима для страны, чтобы выйти из экономического кризиса».

Правительство Испании в прошлую пятницу одобрило законопроект, ограничивающий выплату компенсаций при увольнении работника. Согласно закону, работодатель имеет право уволить работника с выплатой ему выходного пособия в размере 33 дней за каждый проработанный год, но не более чем за 24 месяца.

Ранее закон предусматривал выплату компенсаций, эквивалентных 45 дням за каждый проработанный год в течение 3,5 лет.

В случае нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право уволить работника с выплатой компенсации за 20 дней и только за один проработанный год. Вместе с тем, за работником сохраняется право обжаловать увольнение в суде.

В новом трудовом законе введены ограничения на заключение временных трудовых договоров, срок которых не может превышать двух лет. По истечении этого срока работодатель обязан взять работника на постоянную работу.

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