Фирташ: трехсторонний Нацсовет должен защитить интересы и работника, и собственника бизнеса

Национальный трехсторонний социально-экономический совет должен стать основой стабильности государства, защитить интересы и работающего человека, и собственника бизнеса, считает председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета, Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий ФИРТАШ.

«Социальный диалог – это европейская практика. И сегодня, в период экономического и финансового кризиса, мы видим, насколько возрастает роль таких институтов в развитых европейских странах», – сказал Д.ФИРТАШ во время заседания НТСЭС в понедельник.

По его словам, важно, чтобы каждая из сторон слышала друг друга и была готова к поиску компромиссов. «Чем скорее Национальный совет найдет ответы на самые острые вопросы, тем скорее будет сформировано единое видение развития Украины», – подчеркнул Д.ФИРТАШ.

По словам председателя НТСЭС, в 2012 году Нацсовету предстоит найти пути повышения уровня занятости населения, развития малых и средних предприятий, улучшения качества профессиональной подготовки специалистов, реформирования системы здравоохранения, снижения налогового давления, поддержки национального производителя, реформирования системы оплаты труда.

Кроме того, НТСЭС рассмотрит возможности роста в Украине малого и среднего бизнеса. По словам Д.ФИРТАША, крупный бизнес заинтересован в развитии малых и средних предприятий, которые в развитых странах создают до 50% ВВП и до 80% рабочих мест.

Справка УНИАН. 6 февраля 2012 года президиум НТСЭС рекомендовал Президенту Украины назначить Главу Федерации работодателей Украины Д.ФИРТАША Председателем Нацсовета. 17 февраля Президент Украины Виктор Янукович подписал соответствующий указ.

Трехсторонние социально-экономические советы в странах Европейского Союза играют важную роль в формировании государственной политики. В Украине НТСЭС был создан в 2005 году. Цель Нацсовета – представить консолидированную позицию работодателей, правительства и профсоюзов по трудовым, социальным и экономическим вопросам.