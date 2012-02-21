В Киеве сейчас насчитывается 11 тысяч свободных вакансий – центр занятости

В Киеве сейчас насчитывается около 11 тысяч свободных вакансий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время интернет-конференции сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор СУХОМЛИН. "В нашей общегородской базе вакансий насчитывается около 11 тысяч вакансий, из них почти 42% - потребность в рабочих кадрах, около 40% - служащих и 17% вакансий, которые не требуют квалификации", - сказал В.СУХОМЛИН.

По его словам, среди служащих больше всего нужны врачи с зарплатой около 4 тыс. грн., специалисты с зарплатой до 15 тыс. грн., медицинские сестры (3,2 тыс. грн.), кассиры, инженеры, воспитатели и тому подобное.

"По рабочим профессиям - это слесари, продавцы, электросварщики", - добавил он.

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