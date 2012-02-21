В Украине могут создать систему учета социально незащищенных граждан

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым создать в Украине систему учета социально незащищенных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета регионов.

«Мы должны создать систему учета социально незащищенных граждан», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, этим вопросом должны заняться Министерство социальной политики, МВД и главы администраций всех уровней.

«Мы должны знать, где у нас находятся эти бездомные люди, вести их учет. И в случае возникновения аномальных ситуаций они должны размещаться в защищенных местах», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что нынешняя зима подтвердила необходимость принятия подобных мер.

«Мы не должны допустить такого явления (смерть от переохлаждения – УНИАН). Оно, к сожалению більшому, не только у нас было. В Европе достаточно благополучные страны пострадали от этого. Но, тем не менее, такую работу надо провести», - сказал Н.АЗАРОВ.

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