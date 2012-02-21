ДТЭК будет направлять 15 млн. грн. в год на развитие трех городов

Руководители Луганской области встретились с представителями менеджмента «Краснодонуголь», который входит в орбиту компании Метинвест, а также «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», переданных в концессию ДТЭК, чтобы договориться о социальном партнерстве. Об этом в эфире телеканала «ЛОТ» рассказал председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО.

По его словам, на встрече руководители Луганщины и представители менеджмента определились, что 15 млн. гривень в год ДТЭК будет дополнительно направлять на социальное развитие 3 городов в Луганской области ( г.г. Ровеньки, Свердловск, Счастье), где они работают. «Конкретную наборку мы еще будем согласовывать с мэрами городов и выйдем в ближайшее время на подписание социального договора с этой корпорацией», - сообщил В.ГОЛЕНКО.

Также руководители Луганской области встретились с руководством компании Метинвест, которая является собственником объединения «Краснодонуголь». «Мы договорились, что будем также нарабатывать текст договора, выйдем на подписание, ну а конкретные объемы, конкретные объекты еще будем согласовывать. Это была первая встреча, но, я считаю, она позитивная. Первый шаг к достижению договоренности уже сделан», - сказал председатель Луганского облсовета В. ГОЛЕНКО в эфире телеканала «ЛОТ».