Уровень зарплат работников бюджетной сферы будет повышаться, заявляет Янукович

Уровень заработных плат работников бюджетной сферы будет повышаться, заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на торжественном собрании по случаю 80-летия Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он сказал: «В государственном бюджете на следующий год заложены соответствующие повышения».

Сейчас, сказал В.ЯНУКОВИЧ, именно от местных властей зависит своевременность и полнота оплаты труда работников этих категорий. «Подчеркиваю - это одна из важнейших задач», - сказал Президент.

«Только восстановив доверие врачей, учителей, работников коммунального хозяйства к государству, мы можем рассчитывать на поддержку начатых реформ в различных направлениях жизнедеятельности, прежде всего, в области здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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