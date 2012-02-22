Минюст обещает вынести на общественное обсуждение около 20 законодательных инициатив

В течение нынешнего года Министерство юстиции Украины вынесет на общественное обсуждение около 20 общественно значимых законодательных инициатив.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста, отметив, что кроме того, министерство проведет ряд консультаций с общественностью по поводу проблем и путей реализации уже принятых законов, которые касаются важных сфер жизнедеятельности страны, а также реформ, происходящих в Украине.

В частности, в октябре – ноябре на общественное обсуждение будут вынесены проекты законов «О Государственном Гербе Украины», «О Государственном Гимне Украины» и «О Государственном Флаге Украины». Эти законопроекты разрабатываются с целью реализации положений Конституции Украины, которая определяет, что описание, порядок использования и защита государственных символов должны устанавливаться исключительно законом.

"На сегодняшний день действующее законодательство не устанавливает практических норм относительно использования государственных символов. Кроме того, не определены нормы по правовой защите Герба, Флага и Гимна Украины", - отметили в Минюсте.

Также в октябре – ноябре текущего года на обсуждение будет вынесен проект Закона Украины “О введении системы пробации”, который призван ввести в стране альтернативные виды наказания, не связанные с лишением свободы.

На протяжении указанного периода времени Минюст планирует вынести на обсуждение проект закона относительно внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу особенностей привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения на основании их автоматической фиксации техническими средствами.

Кроме того, в ноябре на общественное обсуждение будут вынесены нормативно-правовые акты относительно устранения избыточных контрольно-наблюдательных функций. А после вступления в силу Закона Украины “Об административных услугах” Минюст вынесет на обсуждение законопроект, касающийся определения исчерпывающего перечня административных услуг.

В мае текущего года на общественное обсуждение будут вынесены изменения в Закон Украины «О нотариате», которыми будут предложены меры по дальнейшему реформированию системы нотариата. В частности, планируется установить новый порядок допуска к профессии нотариуса, повышения квалификации кадров, работающих в сфере нотариата. Проектом закона планируется создать основание для принятия Кодекса профессиональной этики нотариусов, а также для создания самоуправляющейся профессиональной организации нотариусов с четким определением ее статуса. В результате создания такой организации должно состояться становление профессионального самоуправления.

Также Минюст вынесет на общественное обсуждение ряд нормативно-правовых актов в сфере введения электронной цифровой подписи.

Кроме того, во втором квартале текущего года Министерство юстиции проведет консультации с общественностью, во время которых планируется обсудить проблему нечеткого определения перечня документов, предоставляемых государственному регистратору в случае внесения изменений в учредительные документы при передаче между юридическими лицами доли в уставном капитале. Во время этих консультаций с общественностью будет также обсуждена необходимость разработки законопроекта относительно внесения изменений в статью 29 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (данной статьей определяется порядок государственной регистрации изменений в учредительных документах юридического лица).

Также планируется ряд мероприятий и общественных обсуждений в сфере борьбы и противодействия коррупции. В частности, уже в мае на общественное обсуждение будет предложен проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно установления ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений)». В октябре – ноябре - проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции".

Кроме того, на протяжении года Министерством юстиции будут осуществляться меры по внедрению и совершенствованию общественной антикоррупционной экспертизы.