С 1 марта соцпомощь шахтерам-инвалидам повышается на 20%

С 1 марта социальная помощь шахтерам-инвалидам повышается на 20% до решения вопроса об индексации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«С 1 марта - есть предварительное решение – уровень этих социальных выплат будет повышен не на 17,6% (в соответствии с ростом номинальной заработной платы – УНИАН), а на 20% для того, чтобы компенсировать частично потери, которые они понесут за первый-второй месяцы, пока не будет принято решение (об индексации данных выплат – УНИАН)», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, шахтеры, потерявшие трудоспособность, требуют пересмотреть вопрос об индексации социальных выплат из Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исходя не из реальной заработной платы, а из номинальной.

Как отметил С.ТИГИПКО, в прошлом году уровень реальной заработной платы составил 8,5%, а номинальной – 17,6%.

Кроме того, как сообщил С.ТИГИПКО, с 2002 по 2007 год включительно данной категории не проводилась индексация социальных выплат. В результате те люди, которые утратили трудоспособность в 2002 году, имеют значительно меньшую помощь, чем те, которые получили такой статус в 2007-м.

С.ТИГИПКО сообщил, что шахтеры требуют выплаты разовой компенсации за 2002-2007 годы. «Этот вопрос мы сейчас не решим. Мы договорились, что сейчас его будем как-то высчитывать», - сказал он.

По его словам, сейчас работает рабочая группа в составе шахтеров и инвалидов-регрессников, которые занимаются вычислением этой помощи.

С.ТИГИПКО отмечает, что сумма на выплату этой одноразовой помощи колеблется на сегодня от 500 млн. до 1,7 млрд. грн.