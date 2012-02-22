Перечень условий для прекращения выплат помощи при рождении ребенка сокращен

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» (относительно сужения перечня условий прекращения выплат помощи при рождении ребенка)» (№ 9370).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 334 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено исключить из части 5 статьи 11 Закона подпункт относительно «возникновения других обстоятельств» в качестве основания для прекращения выплат помощи при рождении ребенка.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что это оградит семьи от злоупотреблений в части лишения права на получение государственной помощи при рождении и содержании ребенка.