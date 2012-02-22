Донецкая ОГА и HarvEast Holding подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня Донецкая областная государственная администрация и сельскохозяйственный холдинг «HarvEast» подписали Меморандум о социально-экономическом сотрудничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что цель данного Меморандума – это развитие аграрного сектора Донецкой области и решение ряда социальных вопросов для жителей сельской местности.

Комментируя факт подписания Меморандума, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ подчеркнул, что «сегодня очень важно, чтобы агропромышленный комплекс региона активно развивался, ведь от этого зависит не только продовольственная безопасность Донетчины в будущем, но и качество продуктов, которые будут потреблять жители области».

Губернатор подчеркнул, что подписание меморандума о социально-экономическом партнерстве между Донецкой облгосадминистрацией и сельскохозяйственной компанией «HarvEast Holding» «будет способствовать реализации важных задач в плане развития сельского хозяйства и инфраструктуры донецкого села».

В свою очередь, Генеральный директор «HarvEast Holding» Саймон ЧЕРНЯВСКИЙ отметил, что холдингу всего год, но это украинское предприятие и «мы будем развиваться вместе с Украиной, будем развиваться вместе с Донецкой областью – именно здесь сконцентрированы основные активы Холдинга».

Он заверил, что обязательства, которые Холдинг берет на себя в рамках Меморандума – это сохранение и рост объемов производства сельхозпродукции, забота о сохранности и повышение плодородия почвы, инвестиции в развитие социальной сферы, «являются неотъемлемой частью бизнес-стратегии холдинга».

Справка УНИАН: «HarvEast Holding» – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности Холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг «HarvEast» создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Процесс передачи активов Холдингу завершится осенью 2011 года. Общий банк обрабатываемой земли составит около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов. Первая публичная презентация стратегии Холдинга планируется в середине 2012 года.

Акционерами «HarvEast Holding» являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».