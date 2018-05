Донецкие донецким не ровня…

Очень захотелось написать о славном Донецком регионе – крае терриконов, карьеров, заброшенных городов и поселков, нелегальных копанок, каторжный труд на которых достиг промышленного масштаба, металлургических и коксохимических предприятий, выбросами которых проелись насмерть (воздух можно в полном смысле пощупать) населенные пункты, где они «процветают» под заботливой опекой владельцев-олигархов, убитых в хлам дорог, лучшего на континенте стадиона и команды в стране, игроки которой получают самые высокие “гонорары” в Украине, а еще - вотчине президента, что вполне можно считать иллюстрацией политики власти. А подвигло заняться сочинительством сообщение о том, что Донецкая область в 2011 году стала лидером в стране по продаже новых автомобилей. Они выросли на 67,4% - до 27,3 тысяч штук. Столица, хотя и показала прирост рынка на почти 30% и зафиксировала абсолютный результат 41,4 тысяч авто, в сравнении с 2010 годом утратила более 4%.

И еще один информповод. За прошедший год Донецк стал лидером по сделкам с недвижимостью - продано более 49 тысяч квартир, в столице - всего 25 тысяч.

То есть, край, где никогда - ни во времена Кучмы, ни Ющенко, ни тем более Януковича - не пускали «наверх» чужаков, в полной мере демонстрирует абсолютную консолидацию общества и власти с победоносной точки зрения. Причем последняя свои всеми оцененные как провальные реформы, судя по приведенным в пример статданным, полностью реабилитировала – ну хоть кому-то живется хорошо, тем более что регион промышленный, а значит большая часть населения - трудяги.

Все бы ничего, если бы не другие рекорды. Долг по выплате зарплат в Украине на 1 января т.г. составил 977,4 млн. грн. Лидер проблемы – Донецкая область (200,3 млн. грн.), как впрочем, и последние много-много лет.

В декабре п.г. (как, впрочем, и ноябре) среди регионов Украины наибольшая задолженность за отопление была зафиксирована в Донецкой области (1,1 млн. грн.), как и самый большой долг по квартплате (365,8 млн. грн.).

По данным «Нафтогаза», задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный в 2011 году газ составляет 6,1 млрд. грн. Самый большой объем задолженности имеют предприятия Донецкой области (далее следуют Днепропетровская, Харьковская области и Киев).

В 2011 году во всех областях Украины была зафиксирована инфляция. По ценам на продукты питания и алкогольные напитки Донецкая область уступила первенство только Крыму - 3,2%, заняв вторую позицию - 3%. По росту цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в 2011 году Донецкая область заняла четвертое место – 12,5%, впереди - Киев, АРК и Луганщина.

По данным Национального форума профсоюзов, самым большим должником по выплате помощи в связи с временной потерей трудоспособности – больничных - является опять-таки Донецкая область (по данным на октябрь п.г., из 17,6 млн. грн. больше трети – 5 млн. 958 тыс. грн.).

Как говорится в обращении Коллегии Министерства внутренних дел к личному составу, преступность стала одной из угроз национальной безопасности Украины. И в этой сфере Донецкая область – передовица. В памяти свежи получившие общественный резонанс вооруженные ограбления банков, ювелирных магазинов. Да и коррупция в регионе не дремлет – Донецкая область, по данным МВД, и здесь «впереди планеты всей».

Правда, в одном правящая команда проиграла в «своем» регионе – жители края первыми выступили против социальных реформаторских инициатив власти, то есть, своих свои не поддержали. Волна «чернобыльских» акций охватила край во второй половине прошлого года. Помнится, как в Донецке лидеры противостояния стали на колени перед охраной областной администрации, но их так и не пропустили на сессию облсовета.

Сейчас чернобыльцы Донецкой области подготовили письмо в Кабмин с предложениями по урегулированию пенсионных выплат ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, которые, благодаря законодательным действиям правительства и нардепов, стали получать значительно заниженную сумму ежемесячной пенсии, даже решения судов теперь бесполезны - власть и об этом позаботилась. Если ничего не изменится, то донетчани намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

И еще один момент из жизни региона. Шахтеры-пенсионеры на днях взяли в осаду Минсоцполитики, требовали пересмотреть вопрос индексации соцвыплат, исходя не из реальной заработной платы, а номинальной. Уж не знаю, можно ли считать дальнейшее развитие ситуации их победой, но после встречи с главой ведомства Сергеем Тигипко тот заявил, что с 1 марта соцпомощь шахтерам-инвалидам повышается на 20%, но без индексации. Кстати, вопрос, поднятый донецкими шахтерами, оставался без внимания не один год. Как заявил Тигипко, с 2002 по 2007 год включительно данной категории не проводилась индексация социальных выплат. В результате те люди, которые утратили трудоспособность в 2002 году, имеют значительно меньшую помощь, чем те, которые получили такой статус в 2007-м. Но этот вопрос, по словам Тигипко, «мы сейчас не решим. Мы договорились, что сейчас его будем как-то высчитывать»…

Кстати, донецким метростроевцам в 2011 году погасили задолженность по зарплате за 7 месяцев и выплатили 20% за сентябрь тоже благодаря их «бунту». Сейчас, вроде, все нормально, но это только вроде (работникам «Донецкшахтометростроя» не выплачивали зарплату с начала 2011 года в течение 7 месяцев, с учетом обязательных начислений сумма долга к тому времени составляла 8 млн. грн.).

А деньги, вроде бы, идут в регион немалые, но только на другие цели… Так, Кабинет министров увеличил финансирование Донецкого аэропорта на 300 млн. грн. и теперь общая стоимость грандиозной постройки составляет 6,3 млрд грн. (поправки в Государственную целевую программу подготовки к Евро-2012, постановление Кабмина №90 от 30 января 2012 года).

Для сравнения, Кабмин увеличил стоимость реконструкции международного аэропорта "Львов" в 2,15 раза – до чуть более 1 млрд грн.

При этом стоит отметить, что летом 2011 года западные журналисты, которые провели аудитор украинских и польских городов к Евро-2012, - международный пресс-тур ONE YEAR TO GO - дали самую низкую оценку стадиону Донецка - 2,9 балла по 5-балльной шкале, за аэропорт - 3,2, за дороги - 3,1, за гостиницы - 2,0, за отдых - 2,0 и за сам город - 2,1.

Что касается бюджета края, то он не обходится без внимания центральной власти, которую вскормил. Из общей суммы 9,6 млрд грн. - 4,4 млрд. собственные поступления (основная часть - налоговые сборы. Ох, как же людям повезло!), более 5,1 млрд. - дотации и субвенции из госбюджета. Лишь бы только хоть что-нибудь осталось трудягам, чтобы власть не распределила эти деньги среди «дружеского» бизнеса. Кстати, как пишут «Новости Донбасса» со ссылкой на сайт «Наші гроші», «большую часть бюджетного пирога в 2011 году «откусила» фирма, связанная с бывшим губернатором Донецкой области Анатолием Близнюком (ныне главой Минрегионстроя). Его детище - ООО «Марморокбуд» смог получить государственных заказов на общую сумму около 92,7 млн. грн.

Вот таким образом и развивается единение власти и народа в одном из самых промышленно перспективном, экономически «задвинутом» регионе Украины. И Донецкая область, к сожалению, – не эксклюзив…

Елена Быстрицкая (УНИАН)