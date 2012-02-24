Азаров хочет проверить, куда идут деньги, выделяемые на соцобеспечение

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым проверить порядок использования средств, выделяемых на соцобеспечение социально незащищенных слоев населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе обсуждения вопроса реформирования системы предоставления соцуслуг с представителями профильных негосударственных организаций.

«Государство выделяет немалые деньги на социальную защиту наших людей. Вопрос – как эти деньги идут. Самые обездоленные – та категория людей, которая больше всего требует помощи, вот они получают или нет? Или эта помощь у нас растекается? А мы уже знаем, что она растекается, к сожалению. Растекается. И в ряде случаев ее получают и те, кто не должен ее получать», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в этом вопросе необходима помощь профильных общественных организаций.

«Здесь нужна нам помощь общественных организаций. Потому что когда, положим, Минсоцполитики начинает этим заниматься или правительство, сразу эту работу оценивают как? Вот хотят урезать какие-то льготы, что-то ограничить. Да не в этом задача. Задача – оптимальным образом использовать ресурсы и чтоб они доходили именно тому человеку, кто в них нуждается, кто без них не выживает и страдает серьезно», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом премьер также подчеркнул важность необходимости развития и улучшения работы профильных общественных организаций, увеличения количества услуг, которые они предоставляют населению.

«Я дам поручение, и не только членам правительства, но и руководителям областных администраций, районных, с тем, чтоб они посмотрели на эту работу. Как поставлена эта работа в районе, городе, области», - сказал Н.АЗАРОВ.