70 малых предпринимателей Донбасса обратились к Президенту с просьбой защитить их права

70 донецких малых предпринимателей обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить их права.

Как отмечается в обращении к главе государства, копия которого передана агентству УНИАН, донецкие предприниматели просят решить вопрос с досрочным расторжением договоров аренды в связи с проведением Чемпионата по футболу Евро-2012.

«Все мы работаем в торговом комплексе, который находится возле привокзальной площади города Донецка... Мы честно платим все налоги, оплачиваем аренду земли не только под торговыми помещениями, но и площади земель прилегающих территорий», - отмечается в документе.

В то же время, сообщают предприниматели, Донецкий городской совет, в рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала к Евро-2012, принял решение, а городской голова начал судебный процесс по поводу одностороннего досрочного расторжения договоров арендуемых предпринимателями земель.

«Закон о подготовке к Евро-2012 говорит, что возмещение потерь в таких случаях должно быть заблаговременным. Нам же возмещать потери отказываются, предлагая потом выделить землю в поле на окраине города, где нет ни коммуникаций, ни людей. Решения судов носит заказной характер, игнорируя все доводы и ходатайства наших адвокатов», - утверждают предприниматели.

По их данным, в случае расторжения договоров аренды рабочие места потеряют около 200 человек.