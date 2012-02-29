ДТЭК увеличит финансирование соцпроектов более чем в два раза

Компания ДТЭК в 2012 году на реализацию социальных проектов в регионах своего присутствия планирует направить 60 млн.грн, что более чем в 2 раза (или на 105% ) больше, чем в 2011 году.

Как сообщили сегодня в департаменте по связям с общественностью ДТЭК, планы на 2012 год были озвучены 27 февраля на заседании Координационного комитета социального партнерства ДТЭК. Это ежегодное мероприятие объединяет представителей ДТЭК, партнерских организаций и руководителей 24 местных органов власти из 8 регионов, в которых проживают более 7 млн человек.

Директор по внешним связям ДТЭК Александр ТОЛКАЧ на этой встрече подчеркнул, что с 2012 года компания сосредоточит свое внимание «исключительно на долгосрочных программах развития» и постарается «уйти от «точечной» благотворительности».

Он заявил, что приоритетными направлениями для программ корпоративной социальной ответственности ДТЭК останутся энергоэффективность коммунального сектора, здравоохранение, развитие социальной инфраструктуры и бизнес-среды городов Украины.

По словам А. ТОЛКАЧА, самый крупный в этом направлении проект Компании - «Энергоэффективность в коммунальном секторе», который предусматривает модернизацию изношенных систем теплоснабжения городов и сокращение расходов тепло - и электроэнергии на социальных объектах, в том числе в детских садах и школах. Работа ведется совместно с проектом USAID«Реформа городского теплообеспечения в Украине». На сегодняшний день проведен энергоаудит городских систем теплообеспечения в Киеве,Днепропетровске, Павлограде, Курахово и Бурштыне, разработаны муниципальные энергетические планы по модернизации теплового хозяйства. На их реализацию в 2012 году предусмотрено 20 млн грн.

В 2011 году, с целью повышения качества медицинских услуг в городах своего присутствия, ДТЭК совместно с благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» присоединились к проекту «Телемедицина». В результате общеукраинской медицинской коммуникационной сети были подключены четыре лечебных учреждения Львова и горбольница Бурштына. Врачи и пациенты этих учреждений теперь смогут оперативно получать консультации ведущих специалистов Украины в режиме видеоконференции. В текущем году планируется расширить сеть телемедицины на другие города. Инвестиции в данный проект за период 2011-2012 гг. составят 3,7 млн грн.

Кроме того, Компания реализует такие крупные проекты как «Чистая энергия: партнерство для будущего Днепропетровщины», «Местное экономическое развитие городов Украины», «Привлечение международной технической помощи для развития регионов присутствия компании ДТЭК», «Улучшение здоровья и безопасности шахтеров».

«Одна из стратегических целей ДТЭК,к которой мы последовательно стремимся,– повышение качества жизни в городах нашего присутствия до уровня европейских. Эта достаточно амбициозная цель обозначена нашим акционером Ринатом АХМЕТОВЫМ, - акцентировал А.ТОЛКАЧ, - Мы продолжим работать в этом направлении, и мы верим, что будущее социального развития городов – в объединении усилий местных органов власти, частного бизнеса и международных организаций и институтов».

В сообщении напомнили, что всего за 6 лет ДТЭК выделил на развитие социальной сферы почти 120 млн грн., не считая стоимости содержания на балансе объектов социальной сферы и экологических инвестиций.

Справка УНИАН. Программа социального партнерства ДТЭК стартовала в 2007 году. 25 марта 2008 года первые участники подписали Декларацию о социальном партнерстве. В документе оговорены цели, принципы, формы и методы социального партнерства, направленного на долгосрочное сотрудничество в сфере энергоэффективности, улучшения бизнес-среды, современного образования, охраны здоровья, культурного достояния и развития. На начало 2012 года к Декларации присоединились 19 городов и 4 районных центра. С Киевом подписан меморандум о взаимопонимании в сфере модернизации системы теплообеспечения.

29 мая 2008 года в Донецке прошла первая сессия Координационного Комитета по Социальному Партнерству, созданного для обмена опытом и обсуждения практических вопросов реализации Декларации о социальном партнерстве.Комитет является уникальной площадкой для диалога между бизнесом, властью и обществом.

В 2007-2011 годах ДТЭК выделил на программы корпоративной социальной ответственности 58 млн грн.

В 2011 году по направлению здравоохранение ДТЭК выделил 8,8 млнгрн, образование, культура и спорт – 5,3 млн грн, развитие бизнес-среды – 2,1 млн грн, на другие проекты – более 14 млн грн.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.