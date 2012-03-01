Уровень безработицы в ЕС вырос до 10,7%

Брюссель . В январе 2012 года уровень безработицы в еврозоне с учетом поправки на сезонность вырос до 10,7% против 10,6% в декабре 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) в январе также вырос по сравнению с декабрем 2011 года – до 10,1% против 10,0%.

В январе 2012 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (4,0%), Нидерландах (5,0%) и Люксембурге (5,1%).

Наибольший уровень безработицы в январе в 2012 г. наблюдался в Испании (23,3%), Греции (19,9% в ноябре 2011), Ирландии и Португалии (по 14,8%).

По данным Евростата, в целом в январе не имели работы 16,925 млн. лиц в еврозоне и 24,325 млн. – в ЕС-27.

В январе 2011 года уровень безработицы в еврозоне составлял 10,0%, в ЕС-27 – 9,5%.

В зону евро с января 2011 года входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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