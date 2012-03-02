В Луганске подписано соглашение о социальном партнерстве с ДТЭК

2 марта Луганская областная государственная администрация, Луганский областной совет и ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) подписали Соглашение о сотрудничестве по социально-экономическому развитию области в рамках социального партнерства, сообщает корреспондент УНИАН.

Соглашение направлено на развитие социального партнерства и решение социально-экономических проблем Луганской области и выстраивания эффективного диалога между социально ответственным бизнесом и местными органами государственной власти, местного самоуправления, общественностью.

«Для Луганщины такая работа становится доброй традицией. Подобного рода договоры областная власть уже заключила с целым рядом крупных промышленных групп, которые успешно работают в области. Это ТНК-ВР, Индустриальный Союз Донбасса, Северодонецкое объединение «Азот», группа «Трансмашхолдинг», - сказал во время церемонии подписания губернатор Луганщины Владимир ПРИСТЮК. По его словам, компания ДТЭК не только берет на себя обязательства по обеспечению стабильной работы предприятий «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», «Луганская ТЭС», но и решения целого ряда вопросов социального развития городов Ровеньки, Свердловск, Счастье.

«На сегодня ДТЭК присутствует в 8 областях, 29 городах, обеспечивает работой более 100 тыс. человек. Подписания социальных договоров мы начали с Луганской области. В результате большой дискуссии мы определили пять направлений сотрудничества: энергоэффективность в коммунальной сфере, здравоохранение, развитие бизнес среды, развитие социально значимой инфраструктуры; образование, спорт, культура», - сказал во время церемонии подписания генеральный директор-председатель правления ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО. «Я уверен, что мы сможем изменить состояние городов (Ровеньки, Свердловск, Счастье). Это не наше обещание, это наше обязательство. 15 млн. гривен на этот год – это только начало, будет расти бизнес, будем вкладывать больше», - добавил генеральный директор ДТЭК.