Выплаты инвалидам войны с начала года увеличились почти на треть - Тигипко

Средний размер выплат инвалидам войны возрос на 31,3%, по сравнению с декабрем 2011 года, и составил 2 тыс. 927 грн. в феврале 2012 года (в декабре 2011 года средний размер таких выплат составлял 2 тыс. 229 грн).

Об этом вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил на встрече с представителями Украинского союза ветеранов Афганистана, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Это наиболее значительное повышение выплат за время независимости Украины для инвалидов и ветеранов войны, в том числе и участников боевых действий. В целом выплаты инвалидам и ветеранам войны будут повышаться в течение этого года четыре раза», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, средний размер пенсий инвалидов, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны, в 2012 году вырос с 2 тыс. 232 до 3 тыс. 095 грн. При этом пенсии инвалидов первой группы увеличились с 2 тыс. 424 до 3 тыс. 180 грн., второй - с 2 тыс. 445 до 3 тыс. 568 грн., третьей - с 1 тыс. 937 до 2 тыс. 515 грн.

Вице-премьер-министр отметил, что необходимо рассмотреть возможность увеличения выплат семьям погибших и умерших участников боевых действий. Важной проблемой, которую необходимо решить в ближайшее время, чиновник также назвал обеспечение инвалидов жильем.

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