В Крыму хотят ввести соцкарточки для льготников со скидкой 5-7%

Совет министров Автономной Республики Крым намерен в конце мая - начале июня 2012 года ввести социальные карты для представителей льготных категорий, по которым люди смогут покупать продукты и лекарства со скидкой 5-7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики региона Елена СЕМИЧАСТНАЯ.

«Значимость социальной карты велика как никогда, потому что в стране идут реформы, во время которых важно максимально поддержать тех, кто нуждается в защите: ветеранов, многодетные семьи, инвалидов», - сказала министр сегодня на круглом столе в Симферополе.

Изготовление карточки обойдется в пределах одной гривни. Тендер проведут в конце апреля. «К лету мы начнем выдачу карточки», - отметила Е.СЕМИЧАСТНАЯ.

Карточки будут с номером, также на них укажут телефоны «горячей линии», по которой можно обратиться с вопросами и пожеланиями. «Бесхозной раздачи не будет», - подчеркнула чиновник.

Для того, чтобы льготники знали, где можно использовать соцкарту, на торговых объектах, присоединившихся к проекту, наклеят стикеры с логотипом «Участник программы «Социальная карта крымчанина».

Представители общественных и профсоюзных организаций Крыма поддержали программу.

Проект пока дорабатывается.

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