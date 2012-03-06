Янукович представит завтра в Кабмине «новые социальные инициативы»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен завтра на заседании Кабинета Министров предложить ряд новых социальных инициатив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая на торжественном собрании по случаю Международного женского дня.

«Мы готовим очень серьезную социальную программу, новые социальные инициативы, о которых я завтра сообщу на заседании Кабинета Министров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он уточнил, что планирует сделать предложения по разным социальным направлениям. В частности, увеличить платежи и поднять уровень социальной защиты населения.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что в этом году власть намерена предложить новую программу строительства социального жилья. «Мы будем выдавать кредиты на 10-15 лет под очень маленькие проценты», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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