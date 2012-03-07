Янукович на заседании Кабмина озвучил новую социальную программу государства

До конца года 6 млн. украинцев должны получить компенсации вкладов в Сбербанке в размере 1 тыс. грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что такими выплатами правительство Николая АЗАРОВА выполнит обещание, данное прежним правительством.

«Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам. Прежнее правительство остановило программу возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка, но осталось большое количество граждан, которые не смогли получить обещанные компенсации в 1 тыс. грн. К таким гражданам относится больше 6 млн. Государство должно выполнять свои обязательства, поэтому, начиная с 1 июня и до конца этого года, эта часть долга должна быть возвращена», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он поручил правительству тщательно проработать вопрос по компенсации выплат и обеспечить порядок их проведения.

«Чтобы не было очередей, столпотворений, которые были в 2008 году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он возложил ответственность за возмещение компенсации на премьер-министра, вице-премьер-министра по социальным вопросам и главу Нацбанка.

«За это будет нести ответственность, личную ответственность премьер-министр вместе с вице-премьер-министром по социальным вопросам и руководитель Центрального банка. Имейте это в виду», - сказал он.

Справка УНИАН. Стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах: облигации Государственной целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР - определены Законом Украины “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.

По данным Министерства финансов, компенсация обесцененных вкладов советского Сбербанка будет возобновлена в случае наличия дополнительных средств в государственном бюджете. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» расходы на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, не были предусмотрены.

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С 1 мая вышедшим на пенсию до 2008 года добавят по 100 грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил с 1 мая повысить в среднем на 100 грн. пенсии тем, кто вышел на пенсию до 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ назвал ненормальным тот факт, что только из-за разницы во времени выхода на пенсию люди получают существенно меньшие пенсии.

«Такую несправедливость надо искоренять. Поэтому я поручаю правительству провести поэтапный перерассчет пенсий», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, уже с 1 мая почти 9 млн. пенсионеров, вышедших на пенсию до 2008 года, должны дополнительно получить в среднем по 100 грн.

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Янукович выступает за увеличение помощи социально незащищенным категориям населения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за увеличение размеров помощи социально незащищенным категориям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая во время расширенного заседания Кабинета министров Украины.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству провести, начиная с апреля 2012 года, поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам.

Кроме того, глава государства поручил Кабмину разработать план поэтапного увеличения помощи для семей с детьми.

Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что чиновники и социальные работники должны лично изучать проблемы социально незащищенных категорий граждан.

«Нужно интересоваться проблемами людей», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что органы местной власти должны уделять особое внимание многодетным семьям и инвалидам.

Кроме того, Президент поставил задачу органам исполнительной власти до конца года закрыть вопрос обеспечения инвалидов протезами и колясками.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул особое внимание власти к детям с ДЦП.

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Янукович выступает за введение налога на богатство и предоставление населению адресной помощи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за введение налога на богатство и предоставление населению адресной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

Это две их четырех социальных инициатив, озвученных Президентом.

Также В.ЯНУКОВИЧ высказался за максимальную отмену льгот для тех, кто в них не нуждается, а также за создание новых рабочих мест.

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В Украине с мая начнется программа ипотечного кредитования под 2-3% годовых

В Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины в ходе расширенного заседания Кабинета министров.

«С мая начнет работать государственная ипотека – программа кредитования под жилищное строительство. Стоимость кредита для людей будет составлять не более 2-3%. Остальное компенсирует банкам государство. Сроки таких кредитов будут рассчитаны на 10-15 лет», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что реализация данной программы позволит «загрузить» строительные компании, поднять уровень производства строительных материалов, увеличить спрос на украинскую металлопродукцию на внутреннем рынке.

Кроме того, программа обеспечения граждан доступным жильем будет способствовать экономическому развитию государства.

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Президент поручил правительству обеспечить сокращение очередей на получение жилья и снижение цены на недвижимость

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить сокращение очередей на получение жилья и снижения цены на недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

Президент подчеркнул, что правительство должно взять под контроль вопрос уменьшения очередей граждан на получение жилья.

Он назвал недопустимым то, что люди по 20 лет стоят в таких очередях.

В.ЯНУКОВИЧ также посоветовал премьер-министру Николаю АЗАРОВУ обратить внимание на стоимость жилья. «Оно не должно быть необоснованно перегружено финансово», - сказал Президент.

Он призвал местные органы власти не перегружать строительные компании своими заказами на жилье. «Дайте немного кислорода (строителям – УНИАН). Дайте им дышать. Не берите за горло… 10-20 квартир. Я понимаю, что надо, но строителям надо работать», - сказал Президент.

Он попросил министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия БЛИЗНЮКА совместно с представителями строительных компаний посмотреть, что им мешает в работе, чего не хватает в законодательстве для эффективного развития отрасли.

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Президент возложил ответственность за выполнение новой соцпрограммы на все органы центральной и местной власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил ответственность за выполнение новой социальной программы, которую назвал «Качество новой социальной политики», на все органы как центральной, так и местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

«Я надеюсь, что каждый из членов правительства увидел свое место в выполнении этой программы. Если не увидели, подумайте и, как говорят, шире откройте глаза, и вы увидите. Я уверен в том, что эта программа - условно будем ее называть «Новое качество социальной политики» - это общая ответственность Президента, правительства, органов местной власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, буквально с завтрашнего дня начнется обсуждение реализации этой программы.

Президент подчеркнул, что программа будет реализовываться в Украине постоянно.

«Эта программа имеет свои сроки выполнения. И она не закончится в 2012 году. Мы ее будем продолжать и дальше. Она будет учтена в государственной политике навсегда», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что основная задача программы - преодоление бедности и создание справедливой социальной политики.

«Мы должны ее (программу) выполнять и учитывать при перераспределении наших ресурсов бюджетных и при подготовке новых законов, которые будут постепенно выравнивать ту огромную разницу в уровне жизни людей между бедными и богатыми. Вот это наша задача, уважаемые коллеги, – создавать условия для активной части населения, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, и защищать тех, кто не работает, и защищать тех, кто не защищен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Азаров обещает при внесении изменений в госбюджет на 2012 год предусмотреть новые социальные инициативы Президента

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает при внесении изменений в государственный бюджет на 2012 год предусмотреть социальные инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, озвученные им на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сказал в своем выступлении на расширенном заседании Кабмина.

Н.АЗАРОВ назвал сегодняшнее заседание историческим, поскольку впервые за 20 лет независимости глава государства поставил такие масштабные и комплексные задачи в социальной политике государства.

«Безусловно, правительство должно в ближайшее время все эти меры реализовать в виде поправки к закону о государственном бюджете на 2012 год, учесть при планировании бюджета 2013 года, и реализовать в большом количестве нормативных актов и решений правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавив, что повышать социальные стандарты правительство должно за счет роста экономики, улучшения администрирования налогов и повышения эффективности труда на предприятиях.

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Азаров инициирует внедрение «проектного менеджмента» при выполнении социальных задач, поставленных Януковичем

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым внедрение «проектного менеджмента» при выполнении задач в социальной сфере, поставленных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

«Что касается практической организации тех задач, которые Вы (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) поставили, прежде всего, мы внедрим проектный менеджмент. За каждую инициативу, как за проект, будет отвечать конкретное либо министерство, либо вице-премьер-министр, если речь идет о группе министерств и ведомств», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, для эффективного выполнения социальных реформ будут обозначены этапы реализации проектов, «абсолютно понятные, прозрачные для людей контрольные показатели выполнения проектов».

Кроме того, Н.АЗАРОВ еще раз подчеркнул, что правительство обеспечит адресность, доступность социальной защиты и социальных услуг.

Он отметил, что правительство значительно упростило систему назначения субсидий в Украине, однако до сих пор есть люди, которые субсидии не получают.

Также глава правительства подчеркнул важность при проведении социальных реформ роли общественных организаций и мониторинга за выполнением социальных задач, стоящих перед властью.

«И не просто система мониторинга, но и система обратной связи между теми органами, которые будут реализовывать социальные инициативы Президента, и гражданским обществом», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.