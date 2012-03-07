Уровень безработицы в Украине до конца года сократится с 7,8% до 7,2% - Тигипко

До конца текущего года уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) сократится с 7,8% до 7,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО заявил сегодня во время правительственного заседания при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Буквально за два года уровень безработицы (по методологии МОТ — УНИАН) сократился с 9% до 7,8%. До конца года мы можем иметь приблизительно 7,2%, что будет на 3% меньше, чем в среднем по Европе», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, в Украине уровень безработицы среди молодежи почти в три раза выше, чем в среднем по стране, и достигает 20%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в Украине число зарегистрированных безработных в январе 2012 года выросло на 7,9%, или на 38,1 тыс. человек, и на 1 февраля составило 520,9 тыс.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 февраля 2012 года составил 1,9% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года – 1,8%).

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