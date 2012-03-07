Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО настаивает на необходимости разработать контрактное право.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня во время заседания Кабинета министров при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Нам необходимо также внедрить новые стимулы для работодателей. Какой смысл инвестировать средства в человека, отправлять его за границу на стажирование, если он завтра может уйти и буквально не рассчитаться, плюс может уехать за границу, имея хорошую квалификацию, - сказал он. - Я считаю, что тут срочно необходимо отработать контрактное право, чтобы человек мог иметь с предприятием справедливый договор».

Кроме того, С.ТИГИПКО настаивает на освобождении от уплаты единого социального взноса, к примеру, сроком на год работодателя, который трудоустраивает человека на первое рабочее место после учебы. «Не много мы потеряем, но давать обязательство, что после этого года он (работодатель — УНИАН) хотя бы 6 месяцев удержит человека на работе. Если нет — компенсирует государству потери».

Также, по его мнению, необходимо освободить от уплаты единого социального взноса предприятия, создающие дополнительные рабочие места.