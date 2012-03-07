Институт демографии и социсследований предложил новые варианты налогообложения

Институт демографии и социальных исследований предлагает ряд изменений для улучшения социально-экономического состояния в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня директор института академикЭлла ЛИБАНОВА на расширенном заседании Кабинета министров при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В частности, среди озвученных предложений - введение налога на недвижимость, а также уплата всех налогов населением не по месту работы, а по месту проживания.

«Когда люди, к примеру, живут в Василькове, а работают в Киеве, то в Василькове денег нет. А откуда они возьмутся, ведь все платят налоги по месту работы», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

Следующим предложением является ограничение наличного оборота средств.

«Я не уверена в том, что мы должны устанавливать денежную границу, скажем больше 5 или 50 тыс. платить только наличными. Скорее всего, нужно устанавливать дифференцирование по разным секторам денежного оборота. Но это нужно обязательно делать, потому что без этого мы не сможем остановить коррупцию и тенизацию экономики», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

При этом она считает, что необходимо ввести унифицированную социальную карту для выплаты зарплат, пенсий, социальных и компенсационных выплат, а также других социальных и страховых гарантий. Она отметила, что подобный эксперимент уже проводится в Черновицкой области. И такая система эффективно работает в Эстонии.

«Это очень эффективный метод. Мы, в конце концов, выясним, кто, сколько и что получает», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

Кроме того, институт предлагает усовершенствовать систему учета доходов и оценивать их по расходной части.

«Мы должны оценивать уровень доходов по расходам. То есть отчитываться нужно не по доходам, а по расходам - что куплено и за какие средства. Тогда это даст возможность проследить, действительно ли человек тратит то, что имеет», - сказала директор института.

Она отметила, что на сегодняшний день такая норма действует для госчиновников, однако ее необходимо распространить на «широкие слои населения».

Кроме того, необходимо ввести непрямую оценку доходов.

Э.ЛИБАНОВА также заявляет об отсутствии оснований для повышения зарплат без повышения производительности труда.

«На самом деле, резервов для повышения заработной платы без адекватного роста производительности труда у нас сегодня не так уж много», - сказала она.

Э.ЛИБАНОВА подчеркнула, что по показателю производительности труда Украина от своих соседей отстает больше, чем по уровню заработной платы.