Украинские участники МПД пересекают границу с Польшей 10-11 раз в месяц – исследование

Варшава. Граждане Украины в рамках введенного в 2009 году малого пограничного движения (МПД) пересекают границу с Польшей в среднем по 10-11 раз в месяц.

Об этом свидетельствует результаты проведенного Польской пограничной службой (Straż graniczna, SG) исследования, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

Пограничники сообщили, что, как правило, не собирают данных о том, сколько человек пересекает внешнюю границу входящей в Евросоюз и Шенгенскую зону Польши, фиксируя только количество пересечений.

"В апреле 2011, как исключение, провели анализ активности разных групп, пересекающих польско-украинскую границу в рамках МПД в конкретных пунктах пропуска", - отметили пограничники, отвечая на запрос агентства.

Результаты показали, что, к примеру, в пункте пропуска "Хребенне - Рава-Русская" (Львовская область) за этот месяц зафиксировано свыше 170 тыс. пересечений границы. При этом свыше 60 тыс. из них пришлось на почти 6 тыс. обладателей разрешений МПД.

"Один из них проехал совместную границу за месяц рекордные 64 раза, в том числе 5 раз в течении одних суток", - отметили пограничники.

В пункте пропуска Медика - Шегини (Львовская область) почти 140 тыс. раз границу пересекли чуть меньше 13 тыс. участников малого пограничного движения, а общее количество пересечений за месяц составило около 300 тыс.

По данным пограничников, на этом пункте был зафиксирован еще больший рекорд: 139 пересечений в месяц одним человеком, в том числе 11 раз за одни сутки.

Как сообщал УНИАН, по данным Польской пограничной службы, на начало текущего года разрешения МПР имели около 100 тыс. украинцев.

Доля пограничного движения в рамках МПР в прошлом году выросла до почти 50% общего пассажиропотока, составившего 14 млн. пересечений, с около 10% во второй половине 2009 года.

Справка УНИАН. Обладатели разрешений МПР, которые имеют право получить жители районов, расположенных не дальше 30 километров от польской границы, могут с ними въезжать в Польшу максимум на 30 км вглубь страны.

Разрешение стоит 20 евро, выдается на 2 или 5 лет и позволяет их обладателям въезжать на польскую территорию неограниченное количество раз, но пребывать в стране не больше 3 месяцев в течении полугода.

Для поездок дальше пограничной зоны и более длительного пребывания каждый обязан получить польскую или шенгенскую визу.