Возмещать стоимость лекарств будут только тяжелобольным

Инициатива о введении в Украине частичного возмещения стоимости лекарств коснется лишь тех групп пациентов, где наблюдается наиболее высокая заболеваемость и смертность.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели. Украина» сообщил глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей СОЛОВЬЕВ.

«Что касается частичного возмещения стоимости лекарств, то следует заметить, что во всех странах реимбурсации (возмещению) подлежат группы пациентов, где наблюдается наиболее высокая заболеваемость и наиболее высокая смертность. Мы, по всей видимости, пойдем по этому же пути, то есть определим перечень заболеваний, где лекарственное обеспечение, точнее, стоимость лекарств, будет подлежать частичному возмещению», - сказал А.СОЛОВЬЕВ.

По его словам, уровень этого возмещения будет зависеть от экономической ситуации в стране, от возможностей государственного и местных бюджетов.

«Внедрение процедуры реимбурсации станет вторым этапом этой реформы. Для нас сейчас основная задача - остановить необоснованнный рост стоимости лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Украины», - отметил А.СОЛОВЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта министр здравоохранения Раиса БОГАТЫРЕВА подписала приказ о создании группы по внедрению европейской практики частичной компенсации стоимости лекарств (в первую очередь социальных), а также введении референтных цен, в результате чего стоимость лекарств для населения может упасть от 20% до двух раз.

Как стало известно ZN.UA, рабочая группа в недельный срок должна разработать условия перехода на референтные цены (единые согласованные цены на однотипные лекарства различных производителей) и определить условия внедрения в Украине процедуры частичной реимбурсации (возмещения) стоимости лекарств. Группу возглавил А.СОЛОВЬЕВ.

7 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабмину постепенно ввести референтные цены на лекарства. В то же время, по его словам, предпринимать эти шаги нужно осторожно и постепенно. Начать, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, нужно с пилотной группы лекарств для тех категорий граждан, которые в них больше всего нуждаются. Он, в частности, отметил, что 7 млн. пенсионеров регулярно употребляют лекарства от гипертонии, а Украина по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний опережает соседние страны.