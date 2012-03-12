В Харькове чернобыльцы и предприниматели начали бессрочную акцию протеста
В Харькове чернобыльцы и предприниматели начали бессрочную акцию протеста.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 15 членов общественного объединения ветеранов Чернобыля «Чернобыльский Спас» и членов предпринимательских организаций города вышли на пикет под стены Харьковского городского совета.
Пикетирующие держат национальные флаги и знамена общественного объединения ветеранов Чернобыля «Чернобыльский Спас».
Председатель харьковской организации объединения «Чернобыльский Спас» Борис КОРОТКОВ отметил, что чернобыльцы и предприниматели отныне ежедневно будут пикетировать городской совет с требованием не ограничивать право граждан на мирные акции протеста.
Он выразил возмущение фактами запрета через суд по представлению городской власти мирных акций ликвидаторов 14 и 23 февраля. «Главное – это заставить руководство Харькова уважать людей, которые выступают с протестными акциями. Если вышли хотя бы и 10 человек, пусть выражают свое мнение», - отметил Б.КОРОТКОВ.
Он добавил, что ликвидаторы также требуют прекратить «милицейский произвол» и безосновательное уголовное преследование чернобыльцев, выполнять решение судов о назначении пенсий и доплат, а также создать в Харькове чернобыльский музей.
По словам Б.КОРОТКОВА, предприниматели, которые приобщились к акции, намерены требовать не сносить киоски и магазины, где работает большинство малых предпринимателей Харькова.
Как сказал Б.КОРОТКОВ, если местная власть не прислушивается к требованиям протестующих, чернобыльцы направят Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ обращение с требованием отправить в отставку главу Харьковской облгосадминистрации Михаила ДОБКИНА.
Он также не исключил возможности того, что бессрочный пикет будет перенесен на площадь Свободы под Харьковскую облгосадминистрацию.
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