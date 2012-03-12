Кабмин должен предложить изменения в бюджет с учетом социнициатив Януковича - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что правительство в ближайшее время должно предложить изменения в государственный бюджет с учетом социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

А.ЕФРЕМОВ призвал всех «объединиться, независимо от окраски и политической направленности, и принять решения, которые бы способствовали улучшению жизни наших людей».

Он выступил с просьбой к вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО, чтобы тот «доложил на заседании правительства о том, что нам в ближайшее время необходимы изменения в государственный бюджет, потому что по целому ряду вопросов без внесения изменений в государственный бюджет это выполнить (инициативы Президента – УНИАН) невозможно».

Также А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что народным депутатам необходимо будет подготовить ряд законопроектов, которые бы предусматривали выполнение инициатив В.ЯНУКОВИЧА.

Лидер фракции Партии регионов считает, что в пятницу, 16 марта, во время Часа вопросов к правительству целесообразно было бы заслушать информацию и премьер-министра, и министра финансов, и вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО по всем этим вопросам.