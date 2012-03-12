Акимова о социальных инициативах Президента, инфляции, переговорах с МВФ...

На реализацию инициатив Президента в 2012 г. понадобится порядка 16 млрд. грн.

На реализацию инициатив Президента в текущем году понадобится порядка 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.

«Приблизительная оценка всего объема, без программы ипотечного кредитования, составляет около 16 млрд. грн. на сегодняшний день», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она отметила, что 10 млрд. из этой суммы будут израсходованы на увеличение пенсий для различных категорий. И.АКИМОВА в очередной раз подчеркнула, что средства для реализации социальных инициатив будут получены за счет увеличения экономического роста.

«Увеличение экономического роста по результатам первого квартала позволит пересмотреть доходную и соответственно расходную часть бюджета. На сегодняшний день, по приблизительным оценкам Министерства финансов, уже есть дополнительные 10-11 млрд. грн., которые поступают, прежде всего, за счет превышения плановых показателей по НДС и налогу на прибыль», - сказала И.АКИМОВА.

Она также отметила, что увеличение доходов ожидается от действия закона о налоге на богатство. «Этот закон, по крайней мере, в первые годы действия может принести, по разным оценкам, до полумиллиарда гривень». Также увеличение доходов в объеме 5-5,5 млрд. грн. ожидается после принятия закона о либерализации рынка добычи полезных ископаемых.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышения социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (это коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.

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АП не ожидает осложнений в переговорах с МВФ в результате реализации социнициатив Президента

Администрация Президента не ожидает осложнений в переговорах с МВФ в результате реализации социальных инициатив Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге.

Она отметила, что основной проблемой в переговорах с МВФ остается вопрос повышения тарифов.

«Вы понимаете, что тема социальных инициатив тарифы не затрагивает. Поэтому с этой точки зрения существенного воздействия на наши взаимоотношения с МВФ, наверное, не окажет», - сказала И.АКИМОВА.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. дол. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

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Увеличение социальных выплат может повысить инфляцию максимум на 1,5% - Акимова

Увеличение социальных выплат, инициированных Президентом, может повысить инфляцию максимум на 1,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге.

«По расчетам Минфина с Нацбанком, уровень инфляционного давления, именно связанный с этими выплатами, не может превысить 1-1,5 процентных пунктов», - сказала И.АКИМОВА. При этом она отметила, что эти данные являются предварительными. «Это предварительные расчеты, но они выглядят достаточно убедительно», - отметила И.АКИМОВА.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.