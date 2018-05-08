"Витина тысяча" - бомба замедленного действия

Можно с полной уверенностью сказать - у Партии регионов стартовала предвыборная кампания. И началась она, что традиционно для власти любого цвета - с популистских проектов. Их обнародовал «кормчий» правящей команды Виктор Янукович. Основные «завлекалки» для народа - повышение пенсионных выплат, доступная ипотека и компенсация советских вкладов. На все про все понадобится, по словам вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергей Тигипко, порядка 16 млрд. грн., данная сумма была предварительно просчитана, и у Минфина эти средства имеются. Источниками финансирования «заманух» могут стать, как уточнил Тигипко, поступления от введения налога на богатство (очень хорошо проэксплуатирована мягко сказать нелюбовь украинцев к олигархам), а также «доходы» таможни. Но озвучить идею – одно, а реализовать – другое. Однако и тут выход найден. К примеру, по поводу выплат по вкладам Сбербанка СССР (что в принципе не реально) уже последовало предложение, как вроде бы и вернуть, но вместе с тем этого не делать…

А теперь для большего осмысливания электоратом президентских «слоганов»: государственный и гарантированный государством долг Украины за 2011 год вырос на 9%, достигнув 59,21 млрд долл., дефицит внешнеторгового баланса вырос в 2,2 раза – до 6,7 млрд. долл., отрицательное сальдо сводного платежного баланса только в январе составило 889 млн. долл. (весь объем сальдо был перекрыт резервами Нацбанка), золотовалютные резервы НБУ продолжают таять - в феврале на 1%, до 31,05 млрд. долл. Кроме того, до конца года Украина должна погасить займы и выплатить проценты по ним на сумму порядка 7 млрд. долл. (доходная часть бюджета-2012 - 332 млрд. грн.). Большая часть «отдачи» припадет на осень-зиму. Причем экономика Украины в помощь власти относительно повышения социалки не годится – в конце прошлого года правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП сокращен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн., прогноз инфляции - 7,9%. Плюс газовый вопрос, разрешением которого может стать сдача ГТС и основных экономических активов Украины (что подразумевает полный контроль нашей страны Кремлем), а также сомнительные перспективы евроинтеграции ввиду «демократических» основ политики власти и тупиковое состояние отношений с МВФ (игра продолжается – Украина не сворачивает переговоры, чтобы не спугнуть инвесторов, при этом деньги, по заявлению власти, не так уж и важны – сейчас обсуждаются новые источники финансирования, правда, под большие проценты).

Так где же мы возьмем деньги на выборные обещания власти, например, на выплату советских вкладов? Но Президент настаивает: «Прежнее правительство остановило программу возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка, но осталось большое количество граждан, которые не смогли получить обещанные компенсации в 1 тыс. грн. К таким гражданам относятся более 6 млн. Государство должно выполнять свои обязательства, поэтому, начиная с 1 июня и до конца этого года, эта часть долга должна быть возвращена».

Кстати, хочется напомнить правящей команде, что когда правительство Юлии Тимошенко стало возмещать вклады Сбербанка СССР, она первой, правда, тогда в роли оппозиции, поддала резкой критике такие действия. Что же теперь – по проторенной дорожке…

Причем за проигрыш в этом деле уже «назначены» ответственные - «премьер-министр вместе с вице-премьер-министром по социальным вопросам и руководитель Центрального банка. Имейте это в виду», заявил Президент.

Тут стоит отметить, что вопрос возмещения вкладов Сбербанка СССР рассматривался парламентом еще в апреле 2011 года. Тогда же была создана рабочая группа, но по сей день результаты ее «исследований» не были обнародованы. Единственное заявление прозвучало из уст первого вице-спикера Адама Мартынюка (КПУ) - сумма долга перед вкладчиками превышает 131 млрд грн., но «с учетом 20-летней инфляции показатель увеличился до 1 трлн грн.». По-моему, немаловажная деталь. Ведь в далеком октябре 1996 года ВР приняла Закон «О госгарантиях возобновления сбережений граждан Украины», которым и фиксировался долг в размере 131,96 млрд грн., а также определялся порядок выплаты вкладов Сбербанка СССР. В частности, до 2008 года государство выплатило около 9 млрд грн. В 2008 году решением правительства Юлии Тимошенко на выплаты было выделено из бюджета еще 6,061 млрд грн. Вкладчики имели право на компенсацию в размере 1 тыс. грн., их наследники – до 500 грн. Но в июле 2009 года Кабмин на неопределенный срок приостановил выплаты из-за нестабильной экономической ситуации. Тогда Тимошенко обещала с 1 января 2010 года возобновить их: «До 2008 года мы даже не имели реестра вкладчиков. Мы сделали его. Таких оказалось 8,5 млн. человек. В 2008 году мы выплатили 6,5 млн. человек компенсации по тысяче гривень. Осталось еще 2 млн. человек, но Президент и парламент заблокировали поправки в бюджет, где были заложены эти средства. В 2009 году - кризис. В 2010 году с 1 января планируем возобновить выплаты… После президентских выборов мы не будем иметь противодействия и возобновим эту программу».

Но не суждено было этой идее реализоваться, выборы были проиграны. Теперь новая команда взялась за старое. Правда, в бюджете на 2012 год соответствующая растратная статья отсутствует.

***Стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах: облигации Государственной целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР - определены Законом Украины “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”. В соответствии со ст. 6 указанного закона, компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.

После заявления Президента и представителей Кабмина о социальном «прорыве» последовало море комментариев на этот счет. Особо красочный от председателей Тернопольского, Ивано-Франковского и Львовского областных советов (ВО «Свобода» - Алексей Кайда, Александр Сыч и Олег Панькевич). «На заседании правительства в среду Виктор Янукович озвучил очередные инициативы по «улучшению жизни» украинцев. На протяжении последних двух лет подобные «улучшения» уже успели разрушить малый и средний бизнес, оставили незащищенными наиболее социально уязвимые слои населения. Понимая, что на парламентских выборах осенью украинцы достойно оценят все эти «инициативы», оккупационный режим прибег к тактике, испытанной еще в 2004 году: те, кто тотально ограбил государство и народ, теперь обещают бросить украинцам кость, – говорится в их совместном заявлении. - …Как настоящий вор эта власть хочет даже эти подачки протолкнуть ценой ухудшения в долгосрочном плане жизни рядового украинца. Ведь за эти мизерные предвыборные выплаты народ, вполне вероятно, получит либо рост инфляции (через банальную «печать» гривни), либо углубление долговой ямы, в которую загоняют наших детей. Хотя уже готовится механизм, согласно которому все неудачи после этих больших прожектов (в том числе и банальное недофинансирование запланированных выплат) спихнут на местную власть».

Видимо, ознакомившись с мнением противников социальных новшеств, Президент немного сменил тактику. Он заявил, что власти предложат вкладчикам Сбербанка СССР выгодные депозитные условия для сохранности этих денег.

«Мы рассчитываем на то, что нам удастся какую-то часть людей убедить, чтобы люди оставили эти средства на своих счетах - то есть, не получали наличностью, а оставили на счетах. Мы для этого создадим выгодные условия», - сказал глава государства. Янукович считает, что такой шаг будет не только работать на укрепление ликвидности национальных банков, но и позволит достичь снижения кредитных ставок для финансирования и инвестиций в разные отрасли экономики Украины. Как отметил Президент, бесспорно, в ходе выплаты долгов вкладчикам Сбербанка СССР в оборот будет введена существенная денежная масса, «очень важно, чтобы мы не сорвали здесь и инфляцию, и курс…»

То есть, власть признается, что ее социальная «опека» - бомба замедленного действия.

Но как утверждает первый заместитель Администрации Президента Ирина Акимова, увеличение социальных выплат, инициированных Президентом, может повысить инфляцию максимум на 1,5%.



Заведующий сектором денежно-финансовой стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован считает, что «если выплаты вкладчикам Сбербанка СССР ограничатся одноразовыми государственными трансфертами в размере 1 тыс. грн., то серьезного давления на инфляцию и курс гривни это не окажет. Но совсем другой вопрос, что подобное предложение - пример неэффективности использования бюджетных денег. Их раздача не должна быть самоцелью. Государственной поддержки в сегодняшних условиях требуют, прежде всего, социально незащищенные слои населения (пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями, чернобыльцы, сироты и пр.), а не бывшие вкладчики Сбербанка СССР, к которым относятся представители различных социальных групп.

Если у правительства есть свободные деньги, то их следует направить на поддержку конкретных групп, увеличив размеры выплат и трансфертов. Кроме того, вместо раздачи всем по тысяче, куда более эффективно было бы направить деньги на решение одной из наиболее важных социальных проблем, например, на модернизацию медицины. Думаю, украинцы согласились бы пожертвовать своей тысячей, если бы правительство пообещало за эти деньги отремонтировать и укомплектовать хотя бы районные больницы».

Как подчеркивает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «полная компенсация вкладов Сбербанка СССР потребует около 125 млрд. грн., что составляет 54,4% денежной базы и 18,51% денежной массы. Вливание такой суммы денег, конечно же, приведет к резкому скачку стоимости доллара и росту инфляции. Выплату необходимо растянуть на более длительный период (год-два, возможно, даже больше), чтобы не было инфляционных и девальвационных последствий.

Что касается такого решения, как депозит, то вряд ли оно поможет. Получателями этих денег могут стать около 12 млн. граждан страны (26,3% общего населения). Также это будет преимущественно пожилая часть населения, которая склонна потратить эти деньги в скором времени. Уговорить всех оставить средства на депозитах просто невозможно, существенная их часть будет обналичена. Единственным механизмом может стать принудительное ограничение снятия денег в первый период после их получения».

По мнению Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра, выплаты по обесцененным вкладам существенно не повлияют не общее количество денег в обращении. «На текущий момент общее количество эмитированной гривни, находящейся в обращении, составляет около 230 млрд. грн. Сумма в 6 млрд. грн. не сможет существенно изменить данную пропорцию. Поэтому не стоит особо переживать, что данная выплата может привести к росту спроса на валюту или существенной инфляции. Тут возникает другой вопрос. Любой «выходец» из СССР очень хорошо помнит, что такое было 1000 советских рублей, к примеру, шикарный мебельный гарнитур. Нынешние 1000 гривен - практически ничто, их хватит на покупку хлеба и молока».

И это действительно вопрос, ведь все «осовремененные выплаты» (новый термин власти, хотя существует экономическое понятие индексация) сжирает инфляция. Так, тысяча гривен в 2008 году – около 800 гривен в 2009-ом, или 200 долл. и 120 долл., соответственно. Разница между «тогда» и «сейчас» только увеличивается. Спрашивается, зачем вообще, в любой «исторический» момент, нужно было поднимать вопрос вкладов в Сбербанке СССР, зачем играть в заботливых, если такая забота никому не нужна, она только злит и раздражает. Не одним голосом от нее больше ни у одной партии не станет, что такое рост цен, все знают по собственному опыту, вернее кошельку. А рассчитывать на доверчивость пожилых людей, которые являются основными получателями «опекунской» тысячи, - по меньшей мере, цинично…

Нана Черная (УНИАН)