25% украинцев считают себя бедными – правозащитники

Согласно ежегодному докладу правозащитных организаций «Права человека в Украине 2011», четверть населения Украины считает себя бедным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Евгений ЗАХАРОВ.

«За последние 2 года мы вынуждены констатировать, что права человека не являются приоритетом сегодняшней власти», - подчеркнул Е.ЗАХАРОВ, и добавил, что за эти годы эксперты отмечают в Украине существенное ухудшение состояния прав человека и основных свобод.

Эксперты отметили три основные опасные тенденции, возникшие в этой сфере в прошлом году: падение уровня жизни и рост бедности среди украинцев, политические преследования оппозиции и общественных движений, а также «уничтожение» независимости суда.

Как отметил Е.ЗАХАРОВ, согласно стандартам ООН, за чертой бедности в Украине проживает 80% населения. При этом, согласно исследованиям, бедными считает себя одна четвертая часть населения страны.

Авторы доклада утверждают, что вместо того, чтобы пересмотреть свою политику, не прибегать к силовым действиям против участников акций протестов в стране и перейти к диалогу, власть пытается их запугать, используя правоохранительные органы – МВД, СБУ и прокуратуру.

По словам правозащитников, тенденция использования государством правоохранительных органов как инструмента для политических преследований своих оппонентов является очень угрожающей для прав человека и может привести к репрессиям в стране.

Другой негативной тенденцией в Украине авторы доклада назвали неуважение к правосудию. Они утверждают, что это приводит к случайному уголовному преследованию и попаданию судов под контроль органов прокуратуры, исполнительной власти и местного самоуправления. Так, «надругательством над правосудием» авторы доклада назвали судебные процессы против бывших правительственных чиновников.

Е.ЗАХАРОВ отметил, что правозащитники убеждены в беспочвенности приговоров по делам экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

В свою очередь президент международного женского правозащитного центра "Ла Страда - Украина" Екатерина ЛЕВЧЕНКО отметила, что само государство предлагает принимать дискриминационные законодательные акты. По ее словам, это касается, в частности, налога на бездетность, ограничение пользования репродуктивными технологиями женщинам в возрасте после 49 лет и тем, кто не находится в браке.

В то же время, отметила она, в Украине вообще не фиксируется такой вид дискриминации, как сексуальные домогательства.

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