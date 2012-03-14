Генштаб ВСУ и Минобороны готовят план по сокращению за два года 55 тыс. военнослужащих

Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины готовит новый план по сокращению личного состава, согласно которому до конца следующего года планируется сократить в общей сложности 55 тыс. военнослужащих и гражданский персонал.

Об этом УНИАН сообщили источники в кругах, приближенных к Министерству обороны.

В частности, по словам собеседника, в течение этого года будет сокращено, согласно готовящемуся плану, 24 тыс. человек, в следующем году - 31 тыс. Вместо этого акцент будет делаться на модернизации вооружения.

Как отмечает собеседник агентства, в первую очередь планируется сокращать части и подразделения обеспечения (базы хранения, склады и так далее). Также сокращению подвергнутся из-за хронической нехватки финансирования и отдельные боевые единицы.

«Планируется, что из сокращаемых частей людей будут переводить на вакантные должности в воинские части, которые не подлежат ликвидации, однако в них свободных должностей не так много. Поэтому вероятно повторение картины, которая наблюдалась в 2004 году, когда увольняли по сокращению даже тех военнослужащих, которые не достигли пенсионного возраста и, соответственно, не имели права идти на пенсию по выслуге лет», - сказал собеседник, добавив при этом, что, в то же время, как ни странно, Национальный университет обороны в этом году планирует набрать на стационарное и заочное обучение на стратегическом факультете по 20 офицеров, то есть столько же, сколько и в прошлом году, хотя в подобном учреждении в РФ, где численность вооруженных сил отличается в разы, обучение проходят лишь 11 человек.

«Наверное, украинские военные стратеги хотят, чтобы в каждом украинском окопе потенциального противника встречал человек в чине не меньше, чем генерал», - с иронией заметил собеседник агентства.