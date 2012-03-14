Пляжи Крыма разделят по классам комфорта

В Крыму планируют внедрить систему классификации пляжных территорий в зависимости от перечня предоставляемых услуг и качества пляжного сервиса.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Проект предусматривает внедрение пяти категорий пляжей по аналогии с отелями. Так, пляжи 1-2 категорий будут предлагать минимальный перечень услуг: туалет, душ, кабины для переодевания. Пляжи 3, 4 и 5-й категории предусматривают более широкий спектр услуг: они должны быть оснащены web-камерами, Wi-Fi, водными аттракционами, спортивными площадками, пляжными кафе-барами.

Система предполагает проведение оценки пляжей на предмет наличия услуг пляжного сервиса, соответствия требованиям безопасности и экологическим нормам. По итогам оценки пляжам будут выдаваться сертификаты с присвоением крымского «Голубого флага».

Разработчики проекта - Министерство курортов и туризма Крыма и Ассоциация арендаторов и пользователей пляжей «Крым-пляж».

Оценку пляжных территорий Крыма с присвоением категории планируется провести в течение четырех месяцев. Полный список пляжей с указанием категорий будет размещен на сайте Минкурортов автономии.

«Всем здравницам нужно стремиться иметь высокую категорию пляжей. К примеру, если турист с большим финансовым ресурсом, планирующий отдых в отеле Ялты узнает, что пляж имеет категорию "двоечку" или "троечку", то он туда не поедет. Это будет стимулом для того, чтобы пляж санатория имел соответствующий внешний вид и соответствующую категорию», - сказал председатель Совмина Крыма Анатолий МОГИЛЕВ на республиканском совещании по вопросам подготовки пляжей к курортному сезону.

Сейчас в Крыму насчитывается 558 пляжей, из них 339 - пляжи санаторно-курортных, оздоровительных учреждений, детских учреждений оздоровления и отдыха, 219 - пляжи общего пользования.