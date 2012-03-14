На выполнение социнициатив Президента сформирован ресурс в размере 10-11 млрд. грн. – Кинах

На выполнение социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на сегодня сформирован ресурс в размере 10-11 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил народный депутат Украины (Партия регионов), Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.

«Как минимум 10-11 млрд. грн. ресурсов уже сформированы нашей торговой системой. Осталось порядка 5-6 млрд. грн. Над чем мы сейчас работаем», - отметил депутат.

Также он видит и другие источники для финансирования инициатив Президента.

«А если пойти по пути эффективного использования бюджетов всех уровней, включая центральный, государственный, особенно в системе государственных закупок, то можно найти намного больше (источников финансирования – УНИАН)», - сказал А.КИНАХ.

При этом он отметил, что основным источником для финансирования остается эффективная экономика. Также А.КИНАХ поддерживает законопроект о введении налога на роскошь, принятие которого позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.

А.КИНАХ подчеркнул, что принимать данный законопроект необходимо в сжатые сроки.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в апреле планирует внести изменения в государственный бюджет с тем, чтобы с мая началась реализация социальных инициатив Президента.

Во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Витина тысяча" - бомба замедленного действия