НБУ исключает проведение необеспеченной эмиссии для выплат по вкладам Сбербанка СССР

Национальный банк Украины исключает проведение необеспеченной эмиссии для финансирования выплат по вкладам Сбербанка СССР.

Об этом говорится в комментарии руководителя группы советников председателя НБУ Валерия ЛИТВИЦКОГО,размещенном на сайте НБУ.

«Любые разговоры о том, что Нацбанк пойдет на необеспеченное финансирование, то есть на эмиссию, которая граничит с угрозами ценовой стабильности, мы опровергаем» - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ

Он сообщил, что НБУ поддерживает любые социальные инициативы правительства, главное чтобы они были подкреплены реальными доходами.

«Предусмотренные расходы являются обеспеченными, они формируются за счет доходной части Госбюджета. Они по силам нашей экономике и, как известно, составляют не более 1% ВВП страны», - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

При этом он выразил уверенность, что при грамотной реализации выплата вкладов Сбербанка СССР не повлияет на инфляцию и благоприятно скажется на экономике.

«На сегодня у нас есть уверенность в том, что эта работа может быть проведена позитивно, с тем чтобы произошел разогрев нашей экономики, хотя она не переохлаждена, но все же не помешает поддержать потребление. При этом сделать это нужно так, чтобы тенденция последних двух лет на снижение инфляции была сохранена», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату около 6 млн. украинцев компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве.