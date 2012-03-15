За дополнительные соцуслуги придется платить. Депутаты приняли закон

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления социальных услуг» (№ 8319).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 334 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Закон Украины “О социальных услугах”, которыми предусмотрено, что субъекты, предоставляющие социальные услуги, осуществляют свою деятельность в соответствии с уставными документами, гражданско-правовыми договорами (для физических лиц – предпринимателей), в которых определен перечень социальных услуг, категории лиц, которым они предоставляются, при наличии соответствующей подготовки их работников, с соблюдением государственных стандартов социальных услуг, этических, правовых норм и принципов предоставления социальных услуг.

Критерии деятельности субъектов, предоставляющих социальные услуги, устанавливаются Кабинетом министров Украины. При этом перечень социальных услуг утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере социальной политики.

Социальные услуги государственными и коммунальными субъектами, а также другими субъектами, предоставляющими социальные услуги с привлечением бюджетных средств, в объемах, определенных государственными стандартами социальных услуг, бесплатно предоставляются гражданам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с безработицей и зарегистрированы в государственной службе занятости как ищущие работу, бездомностью, стихийным бедствием, катастрофами, которые являются беженцами в результате вооруженных или межэтнических конфликтов, если среднемесячный доход этих лиц ниже, чем установленный прожиточный минимум.

Социальные услуги сверх объемов, определенных государственными стандартами, предоставляются за плату. Порядок регулирования тарифов на социальные услуги устанавливается Кабинетом министров Украины.

Предусмотрено, что местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления путем сбора, обобщения и анализа информации о положении и жизненных обстоятельствах лица или социальной группы, оценки влияния услуг на процесс преодоления сложных жизненных обстоятельств, определяют потребности в социальных услугах, их видах и объемах и обеспечивают их предоставление, в том числе путем социального заказа, за счет средств, предусмотренных данным законом для финансирования социальных услуг.

Также внесены изменения в Закону Украины “Об объединениях граждан”, которыми предусмотрено, что для выполнения уставных задач и целей зарегистрированные объединения граждан, их союзы могут непосредственно осуществлять необходимую хозяйственную деятельность без цели получения прибыли, а также хозяйственную и другую коммерческую деятельность путем образования хозрасчетных учреждений и организаций со статусом юридического лица, учреждения предприятий в порядке, установленном законом.

Внесены изменения в Закон Украины “О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях”, которыми предусмотрено, что государственные социальные нормативы в сфере предоставления социальных услуг устанавливаются для определения размеров государственных гарантий социальной поддержки лиц, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

С этой целью определяются: перечень, виды и объемы социальных услуг, которые предоставляются за счет государственного и местного бюджетов и страховых фондов; нормы и нормативы предоставления социальных услуг лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах; показатели качества социальных услуг.

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