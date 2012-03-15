Депутатам не хватило голосов на нового Омбудсмана

В Верховной Раде Украины официально объявлено, что на должность Уполномоченного ВР по правам человека никто не избран.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Счетной комиссии ВР Николай ШЕРШУН сообщил, что 392 народных депутата получили бюллетени для голосования, а проголосовал 391 депутат. При этом недействительными признано 27 бюллетеней, а 18 народных депутатов не поддержали ни одну из кандидатур.

Как сообщал УНИАН, на должность Омбусдмена были выдвинуты две кандидатуры – Евгения ЗАХАРОВА, который набрал 134 голоса, и Валерии ЛУТКОВСКОЙ, которую поддержали 212 депутатов.

По словам Н.ШЕРШУНА, таким образом, Счетная комиссия считает, что на должность Уполномоченного ВР по правам человека не назначена ни одна кандидатура.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил на вечернем заседании парламента, что 16 марта начинается срок в 20 дней для предложения кандидатур на должность Омбудсмена.

В.ЛИТВИН, комментируя результаты голосования, сказал: "Это было тайное голосование, но я убежден, что каждая фракция хорошо знает, как они голосовали, какие маневры осуществляли".

Он напомнил, что для выдвижения кандидатуры на должность Омбудсмена нужно не меньше 13 народных депутатов.

Как известно, также кандидатуру на эту должность может предлагать и председатель ВР.