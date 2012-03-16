Число зарегистрированных безработных в феврале выросло на 4,9% - до 546,6 тыс.

В Украине число зарегистрированных безработных в феврале 2012 г. выросло на 4,9%, или на 25,7 тыс. человек, и на 1 марта составило 546,6 тыс. С начала года уровень безработицы вырос на 27,5%, или на 117,8 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 428,8 тыс. безработных).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 марта 2012 года составил 2% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).

Количество безработных, которые на 1 марта т.г. получали пособие по безработице, составило 414,2 тыс. человек, что на 4%, или на 15,8 тыс. человек, больше по сравнению с данными на 1 февраля.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 марта 2012 г. составила 934 грн., что на 17 грн. больше, чем на 1 февраля.

Кроме того, по данным Госстата, в феврале т.г. на 10 рабочих мест претендовало 87 безработных. Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 марта 2012 года составляла 64,6 тыс. человек.

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