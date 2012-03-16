Кабмин до конца года намерен законодательно обеспечить второй уровень пенсионной системы

Правительство Украины намерено до конца года обеспечить законодательное введение второго уровня пенсионной системы.

Это предусмотрено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

Предполагается в рамках введения накопительного уровня пенсионного обеспечения внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внедрении механизма перерасчета страховых взносов между накопительным и солидарным уровнями пенсионного страхования. Принятие данного законопроекта планируется в ноябре 2012 года.

Также до конца года Кабинет министров должен стабилизировать солидарную систему пенсионного страхования, освободив ее от нехарактерных для нее выплат.

Кроме того, предусматривается внести на рассмотрение парламента законопроект о порядке назначения и индексации пенсий, создания равных условий индексации пенсий, независимо от закона, по которому она назначена.