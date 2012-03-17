До конца года в Украине будет сформирована единая система получателей соцпомощи

Министерство социальной политики намерено до конца текущего года сформировать единую систему получателей социальной помощи.

Это предусмотрено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

Внедрение единой информационно-аналитической системы соцзащиты населения предусматривается внедрить в октябре 2012 года.

Также, согласно документу, предусматривается усилить институт социальных инспекторов, расширив их полномочия (дополнительные функции по выявлению реальных потребностей в соцпомощи). Также предполагается пересмотреть численность государственных социнспекторов, в зависимости от показателей обслуживания семей.

Кроме того, до конца текущего года Кабинет министров должен внедрить механизм оценки доходов граждан, утвердить Государственную целевую программу поддержки семьи до 2016 года, ввести поэтапную стандартизацию социальных услуг.

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