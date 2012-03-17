Тигипко на следующей неделе намерен презентовать законопроект о занятости

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО намерен на следующей неделе намерен презентовать законопроект о занятости.

Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале.

«Мы подготовили, и в среду (21 марта), максимально в четверг (22 марта) я презентую изменения в закон о занятость, и там предоставим достаточно социальных инициатив», - отметил он.

По словам С.ТИГИПКО, пришло время принимать законопроекты о введении налога на богатство, о сокращении перечня оффшорных зон, о введении индикативных цен.

Как известно, весной 2011 года Министерство социальной политики подготовило и вынесло на общественное обсуждение законопроекты о выведении зарплат из тени, осенью 2011 года подготовило законопроекты о пересмотре политики работы с оффшорными зонами, а также о введении налога на роскошь.

Пока данные документы в парламенте не зарегистрированы.